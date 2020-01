Nå er dette det hotteste alternativet for overnatting

Lei av et standard hotellrom med kontinental frokost og overprisede familierom? Her er løsningen.

Å leie en privat leilighet når man skal ut å reise er den nye, store trenden på markedet. Hvorfor?

Unik opplevelse og takterrasse

I en unik leilighet har du både større plass å boltre deg på (flere kan også bo sammen!), større fleksibilitet, kjøkken tilgjengelig og ikke minst kan det i de fleste tilfeller være mye billigere enn hotell. Mange har en flott balkong eller takterrasse også, og opplevelsen blir ikke bare en helt anen, men garantert en mye bedre.

Airbnb.no er en av verdens mest omtalte og populære tjeneste som leverer ferieboliger. Melder du deg inn her (som for så vidt er helt kostnadsfritt) har du muligheten til å leie et annet hjem rundt om i verden – vi snakker om hele 34 000 byer.

I tillegg vil vi nevne at du gjennom Airbnb.no også har muligheten til å leie ut egen bolig – hva er vel ikke bedre enn å faktisk tjene raske penger på egen bolig?

Storbyer med ferieboliger du vil elske

Gjennom nettsiden Airbnb.no kan du finne utleieboliger rundt om i hele verden: Paris, København, Barcelona, Island, Amsterdam, New York … ja, listen er lang. Velg mellom hjemmekoselige og varme leiligheter, funkis og designerhjem, billige og praktiske boliger eller eksklusive og flotte hjem. Her er det noe for alle og enhver. Her er noen av favorittboligene du kan velge mellom i tre fantastiske byer.

Romantikerens by, Paris

Det pompøse og kulturelle London

Avslappende og fantastiske København

Lei ut egen bolig

Innledningsvis fortalte vi at du gjennom Airbnb.no også kan leie ut egen bolig, eller et rom i leiligheten som står ubrukt. Dette er et supert alternativ for deg som vil tjene penger på egen bolig. Flere og flere har valgt å benytte seg av denne muligheten hos Airbnb.no, da det både er trygt og enkelt. Det eneste du trenger å gjøre, er å opprette en profil.

Bortsett fra å kunne tilby utenlandske turister en unik mulighet til overnatting i Oslo og samtidig kunne bli kjent med nye mennesker, er det faktisk slik at det man tjener på ved å leie ut deler av leiligheten er skattefrie, fordi man bor der selv samtidig. Hva venter du på?

Marie-Cybèle er bosatt i Paris, og har ved flere anledninger både bodd i utleieboliger, samt leid ut egen bolig.

– I’ve had both the experience of being a guest and being a host through Airbnb and would recommend it to anyone. I’ve met some really lovely people from everywhere in the world and find that people are as respectful of your personal space as you would be of theirs. The fact that Airbnb provides a guarantee and that you yourself can impose a deposit fee, definitely also adds to my peace of mind.